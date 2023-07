Ve World of Warcraft můžete koupí mazlíčka podpořit Ukrajinu

28. 7. 2023 14:01 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Kdo by chtěl podpořit charitativní organizaci BlueCheck zaměřenou na humanitární pomoc Ukrajině a zároveň získat roztomilého společníka při toulkách Azerothem, nemusí váhat: Blizzard spustil prodej balíčku Pet Pack for Ukraine, v němž najdete (modro)zlatého retrívra Sunnyho, který zpříjemní dobrodružství v moderní iteraci slavného MMORPG, a malého murloca Flurkyho, jehož rozkošné mhlrglglglgl uslyšíte ve Wrath of the Lich King Classic.

Blizzard se do podobných charitativních prodejů nepouští poprvé (v minulosti se pomáhalo nadaci Make-A-Wish, Červenému kříži, Lékařům bez hranic a celé řadě dalších) a jak bývá zvykem, dobročinný mazlíček vyjde na 20 eur. 100 % utržených prostředků pak poputuje zmíněné nadaci BlueCheck. A krom pocitu z dobrého skutku vás bude moci zahřát i punc exkluzivity – až akce skončí, pety už nikdy nepůjde získat jinde či jinak.