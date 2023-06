Ve Forza Horizon 5 si zajezdíte v autu Barbie

Filmová Barbie od Grety Gerwig do kin zamíří už 20. července. Aby se ale příchodu pastelového teroru nevyhnuli ani hráči, Playground Games si připravilo speciální crossover, díky kterému se do Forza Horizon 5 podívají auta ze zmíněného snímku.

Specificky jde o Chevrolet Corvette EV Corvette z roku 1956 v ikonické růžové barvě, který ve filmu řídí titulní postava ztvárněná Margot Robbie. Pro pořádné chlapy je pak určený GMC Hummer EV Pickup z roku 2022, jenž ve snímku patří Kenovi s tváří a hlasem Ryana Goslinga.

Oba kousky si do své garáže přidáte zcela zdarma. Stačí je vyzvednout v herní poště.

Od 10. července navíc několik šťastlivců bude moci vyhrát výměnné kryty pro bezdrátový ovladač či speciální Xbox Series S „oděný“ do filmových barev.

Hello Barbie, let's race Barbie



Check your @ForzaHorizon 5 Message Center today to receive the very special 'Barbie Movie' 1956 Chevrolet Corvette EV and Ken’s 2022 GMC HUMMER EV Pickup, now available for download!



Don't miss #BarbieTheMovie, Only In Theaters July 21 pic.twitter.com/SAxH8NtBmu