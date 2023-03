Ve čtvrtek proběhne akce Nacon Connect

Stejně jako ostatní vydavatelství, i společnost Nacon má svou akci, během které představuje budoucí plány. Jmenuje se Nacon Connect a tento čtvrtek se vrátí, aby přinesla několik nových informací o chystaných projektech.

Mezi potvrzenými se nachází stále odkládaná akční adventura The Lord of the Rings: Gollum, zajímavě vyhlížející akce Ad Infinitum, střílečka RoboCop: Rogue City či Gangs of Sherwood. Naopak je jisté, že budou chybět očekávané závody Test Drive Unlimited Solar Crown.

Vysílání lze sledovat 9. března od 19:00.

Mark your calendars #NACONConnect is back on Thursday! Take a look at some of the titles we are launching in 2023.



️ March 9 at 10am PT | 7pm CET

https://t.co/kenNqvuUEb pic.twitter.com/raXrypYhXc