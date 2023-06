Vampire Survivors se chystají na Switch a dostanou gaučový multiplayer na všech platformách

22. 6. 2023 10:00 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Komu nestačí si s sebou indie drogu Vampire Survivors brát v mobilní podobě, bude brzy moci využít port na Switch. Na konzoli od Nintenda bude k dispozici základní hra i obě DLC, Legacy of the Moonspell a Tides of the Foscari, a kroužkovat v kalendáři můžete 17. srpen.

Všechny platformy navíc ve stejný den dostanou lokální multiplayer (v případě verze na Switch k tomu postačí jedna konzole), můžete se tudíž přichystat na družné mordování nekonečného zástupu zrůd pěkně společně z gauče.

Vampire Survivors i obě rozšíření na Switchi vyjdou se stejnou cenovkou jako na ostatních velkých platformách, což znamená 5 eur za základní hru a 2 eura za DLC.