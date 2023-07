V souboji s posledním bossem v Death Stranding můžete přijít o ucho

Hádám, že nejspíš nikoho z vás nenapadlo při pěstním souboji s Higgsem, posledním bossem Death Stranding, jen pasivně postávat v krytu a nechat do sebe bušit. Kdybyste to ale udělali, zjistili byste, že Higgs vaši nečinnost nenechá jen tak, prorazí Samův kryt, a pokud i poté budete ignorovat všechny pobídky k protiútoku, ukousne protagonistovi ucho.

If you keep blocking Higgs' punches, you'll lose part of your ear permanently #DeathStranding pic.twitter.com/utAHgkSDOB