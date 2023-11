V létě do EA Sports FC 24 přibyde turnaj UEFA Euro

27. 11. 2023 15:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

EA Sports FC 24 se v létě zdarma rozroste o evropskou soutěž UEFA Euro. Mistrovství Evropy ve fotbale se koná co čtyři roky a právě v příštím roce se odehraje další ročník, kam se naše reprezentace nedávno kvalifikovala poté, co utrpěla vítězství nad Moldavskem. Všichni hráči, kteří si nejnovější fotbal pořídí do 16. ledna navíc dostanou jednu z prémiových hvězd evropského fotbalu do módu Ultimate Team.

Své soupisky tak rozšíří o Jacka Grealishe, Ousmana Dembélého, Fedcerica Chiesu, Floriana Wirtze, Virgila Van Djika nebo Alvara Morata. Hráče by měla EA začít rozdávat od 18. prosince. EA Sports FC 24 je výroční díl Fify s novým názvem. V recenzi od nás dostala sedmičku. Přestože jde stále o kvalitní virtuální fotbal, novinek mohlo být přece jen více.