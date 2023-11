V Call of Duty: Modern Warfare III chybí na PlayStationu 5 platinová trofej

Server Powerpyx, který se zabývá návody pro získávání platinových trofejí, si všimnul, že v chystaném Call of Duty: Modern Warfare III na PS5 nejcennější odměna chybí. Hru totiž platforma zobrazuje jako DLC pro Modern Warfare II. Verze pro starší konzoli PS4 přitom trofeje zobrazuje samostatně a trofej za získání všech achievementů obsahuje.

COD Modern Warfare 3 on PS5 doesn't have a Platinum trophy, it's a DLC list for Modern Warfare 2. Only the PS4 version has a standalone list and Platinum trophy. What the heck! pic.twitter.com/cgIxwuJW0k