Tvůrci survivalu Valheim lákají na detailní nastavení obtížnosti

Vikinský survival Valheim relativně nedávno vyšel na Xboxu. Tato verze ovšem není úplně vyladěná, takže tvůrci aktuálně pracují na zástupu patchů, které mají zážitek z ní vylepšit, zatímco stále ladí variantu na PC. Společně s tím se ale chystá i další obsah.

Už v lednu byly nastíněné plány budoucí, takže velice pozvolna lze vyhlížet další biom – Prašné končiny. Do hry se ale také pomalu chystají nové možnosti v nastavení obtížnosti.

Jejich náznak sdílel hlavní návrhář Jonathan Smårs ve videu na svém Twitteru. Uvádí sice, že se nejedná o finální verzi, ale už nyní lze odtušit, že si na své přijdou sváteční i ostřílení hráči. V možnostech naleznete třeba jednodušší „Casual“ režim, kde na vás monstra nebudou bez vyprovokování útočit a také nebudou pořádat nájezdy na vaše obydlí.

V „Hammer“ režimu zase popustíte uzdu své fantazii, jelikož jde o kreativní zážitek, ve kterém si postavíte, co chcete, bez nutnosti zdrojů. Pro náročnější je následně připravený „Hardcore“ mód, kde vás čeká pořádná výzva. Pro více vtahující zážitek zase lze využít režim „Immersive“, ve kterém není možné používat mapu a portály. V případě, že si nevyberete ani jednu z předem připravených možností, můžete si za pomoci posuvníků nastavit jednotlivé prvky dle vaší libovůle.

Kdy se novinka do hry podívá, to zatím není jasné.

Are your ready for hardcore mode in #Valheim? ☠️

..or do you prefer something more chill?



Note: Actual settings are not final! @valheimgame #gamedev #indiedev #gamedevelopment pic.twitter.com/9OtOxDpkAo