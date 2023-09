Tóny hororu přibudou v novém DLC do užvaněné střílečky High on Life už začátkem října

27. 9. 2023 10:15 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Bizarní střílečka High on Life od Squanch Games se snažila pobavit tak moc, že nakonec přišla většinou jenom křeč. V chystaném rozšíření High on Knife ale do receptu přibyde ještě jedna ingredience: Horor. Kdo ví, třeba to bude fungovat a hře se tentokrát povede dosáhnout zajímavého kontrastu, díky němuž bude výsledek stát za větší pozornost než původní hra.

zdroj: Foto: Squanch Games

DLC vychází 3. října na počítače a konzole současné i minulé generace. „V High on Knife jsme se opravdu pořádně opřeli o horor, dávalo proto perfektní smysl hru vydat zrovna na Halloween,“ dodal k plánovanému datu vydání ředitel studia Squanch, Mike Fridley.

High on Knife by mělo koketovat s body hororem, obléknout dobrodružství do temnějšího vizuálu, nechat hráče bojovat se strašidelnými bossy a dát hrdinům k dispozici dvě nové zbraně: Pinballoidní pistoli B.A.L.L. a žabí kvér Harper. Ano, obě budou mluvit.