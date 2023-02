The Legend of Zelda: Breath of the Wild aktuálně pořídíte levněji

14. 2. 2023 13:54 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Vyhlížená Nintendo Switch exkluzivita The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vyjde už v první polovině května, takže je nejvyšší čas dohrát předchozí Breath of the Wild. Jestli jste si hru ale doposud ještě ani nekoupili, máte nyní dobrou příležitost to napravit a vše dohnat do vydání pokračování.

V oficiálním Nintendo Store totiž naleznete příjemnou slevu na základní hru i balíček expanzí. Základ tak lze pořídit za 1 124 korun, zatímco rozšíření dohromady za 349 korun.

Hru jste samozřejmě mohli ve slevě zakoupit i dříve, avšak Nintendo zlevňuje své first party tituly tak zřídka, že je dobré na to upozornit. Jestli Switch nemáte, můžete si zážitek nahradit tím, že se podíváte na Vaškovu odyseu.

zdroj: Archiv