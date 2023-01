The Division 2 je po skoro třech letech na Steamu

13. 1. 2023 12:32 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Po téměř tříleté exkluzivitě pro Epic Games Store a Ubisoft Connect zavítala online akční hra The Division 2 i na Steam. Jak už to je ale u her od Ubisoftu zvykem, spuštění hry přes Steam slouží pouze jako prostředník a bez Ubisoft Connect se neobejdete. Budiž alespoň malou útěchou, že hra je momentálně ve slevě a stojí jen 9 eur.