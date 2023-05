The Callisto Protocol dostává DLC s módem hordy

29. 5. 2023 12:43 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Survival horor The Callisto Protocol dostává další DLC, které do hry přidává takzvaný Riot mód. V něm na vás budou nabíhat nekonečné a stále silnější hordy nepřátel. Vyhrává ten, komu se podaří přežít co nejdéle, přičemž odměnou za hraní vám budou kredity, kterými si odemknete nové obleky do hlavní hry. Na trailer se můžete podívat výše.

Obsahový balíček vyjde na necelých 10 eur (případně je součástí season passu a Digital Deluxe edice) a kromě nového herního módu přidává ještě 11 animací brutálních smrtí nepřátel.

The Callisto Protocol je k dispozici na PC a obou generacích konzolí Xbox a PlayStation.