The Callisto Protocol dostane DLC s novou obtížností

„Smrt je jen začátek,“ hlásá chystaný dodatek k sci-fi hororu The Callisto Protocol. DLC The Contagion do hry přidá extrémně tuhý herní mód, který prověří vaše schopnosti přežít. Jedná se v podstatě o novou, nejtěžší obtížnost. Náboje a zdraví budou ještě vzácnější a smrt znamená restart celé hry.

