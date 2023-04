The Callisto Protocol dostal režim s porcováním nepřátel

Vesmírný horor The Callisto Protocol si v naší recenzi vysloužil chválu, ale při pohledu na průměr světových skóre, který na Metacritic momentálně činí 69 bodů pro nejčastěji hodnocenou verzi pro PlayStation 5, by šlo hovořit spíše o vlažnějším přijetí. Což reflektuje i nepříliš dechberoucích 62 % pozitivních ohlasů na Steamu.

Tvůrci ze studia Striking Distance se ale hodlají o hru dále starat a přidávají mód, který přijde k chuti těm, které v Dead Space bavilo řezat kosmické hrůzy na kusy a vadilo jim, jak zdlouhavé bylo něco podobného provádět v The Callisto Protocol. Porcovací režim!

Introducing the new Dismemberment Mode! Get ready to tear your enemies apart limb by limb and feel the excitement of seeing instant dismemberment as you fight your way through Black Iron Prison. pic.twitter.com/7Ay0oFKI4D