Thank Goodness You're Here! vypadá jako naprostá, ale úžasná šílenost

23. 8. 2023 15:24 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Rád bych popsal nebo alespoň naznačil, co bude nově představená novinka Thank Goodness You're Here! od studia Coal Supper dělat, do jakého se zařadí žánru či co bude její pointou. Jenže absolutně nemám zdání. Však posuďte sami a vsadím se, že nebudete o nic moudřejší. Na upoutávku se můžete podívat výše.

O čem tahle taškařice bude, netuším, ale rozhodně to chci zjistit. Komediální trailer byl jak ostrůvek svěžího vzduchu mezi všemi extra vážnými, výpravnými tituly a na kouzelném výtvarném stylu by jeden oči nechal. Sem s tím, chtělo by se zvolat, ale Thank Goodness You're Here! vyjde až příští rok, žádné bližší datum zatím k dispozici není. Hra se podívá na PC, PlayStation 5 a Switch.