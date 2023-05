Superman možná dostane novou hru

9. 5. 2023 14:02 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Skupina Warner Bros. Discovery nedávno řešila výsledky prvního čtvrtletí roku 2023 a ředitel společnosti David Zaslav nastínil, že bychom se mohli dočkat nové hry točící se kolem ikonického Supermana (děkujeme Tweak Town).

Informace vychází převážně z prohlášení, které se týkalo „síly a flexibility“ videoherní větve vydavatelství, která čítá 11 různých vývojářských studií. Specificky Zaslav hovořil o tom, jak by se jejich značky a světy mohly lépe prolínat a nabízet jak filmovou, tak i interaktivní zábavu. Jako příklad uvedl velice úspěšné Hogwarts Legacy.

Prvním zástupcem tohoto „prolnutí“ by mohl být právě Superman. Ten se v roce 2025 má dočkat nového filmu Superman: Legacy, který zrežíruje a napíše James Gunn (Strážci galaxie, Sebevražedný oddíl). Snímek v podstatě odstartuje novou éru filmů od DC, což vytváří ideální příležitost pro další produkty, včetně her. Nicméně až čas ukáže, co z těchto plánů a možností nakonec vzejde.