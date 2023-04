Studie: Mileniálové hrají hry více než Generace Z

14. 4. 2023 12:21 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Mileniálové, tedy generace lidí narozených zhruba mezi lety 1981 a 1996, tráví údajně nejvíce volného času hraním her. Vyplývá to ze studie dat komunitní platformy Fandom. Na základě uživatelských dat a globální studie motivace a chování hráčů podle generace lze dojít k závěru, že 52 % mileniálů řadí hraní her mezi své aktivní koníčky, z nichž zhruba 40 % tráví hraním her přes 22 hodin týdně.

Ze studie vyplývá, že mladší generace jeví větší zájem o kompetitivní hraní a hry se sociálním aspektem, zatímco starší hráči a hráčky vyhledávají tituly, které potrápí jejich šedou kůru mozkovou. Mezi nejpopulárnějšími žánry napříč věkovými kategoriemi pak byly dobrodružné hry, sandbox, survival a bojovky.

Jak Mileniálové, tak Generace Z (lidé narozeni mezi lety 1997 a 2012) vyhledávají nejčastěji hry příběhové s bohatým a komplexním prostředím, zatímco mladší hráči preferují kompetitivní tituly s důrazem na týmovou práci.