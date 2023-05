Stavba města v horách je pořádná řehole. Přesvědčte se o tom v demoverzi Laysara: Summit Kingdom

Zajímavých budovatelských strategií by letos mělo vyjít mnoho. Čeká nás třeba Cities: Skylines II, temný a slovanský Gord a pravděpodobně i mrazivý Frostpunk 2. Do této vybrané společnosti nicméně ještě patří skvěle vyhlížející Laysara: Summit Kingdom, kterou si aktuálně skrze bezplatnou demoverzi můžete na Steamu volně vyzkoušet.

Hra vám snadno učaruje nejen na pohled velice příjemnou vizuální stránkou, ale také konceptem, kdy stavíte město na vysoké hoře. To s sebou přináší různé logistické problémy, s nimiž se budete muset nějak poprat. Pozor si musíte dávat i na různé rozmary přírody, jako je třeba lavina schopná vmžiku pohřbít nejen jednotlivé budovy, ale také veškeré vaše snahy.

Když vše půjde podle plánů, Laysara: Summit Kingdom vyjde během letošního roku v předběžném přístupu.

