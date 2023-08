Starfield je hotový, majitelé Xboxů už mohou stahovat

Vývoj vesmírného RPG Starfield od Bethesdy proběhl cílovou rovinkou a hra oficiálně vstoupila do fáze gold, kdy je víceméně hotová a míří do lisoven. Uživatelé Xboxů se ode dneška mohou přichystat na blížící se vydání a hru stahovat, hráčům na Steamu se tatáž možnost zpřístupní 30. srpna.

Starfield vychází 6. září na PC a Xbox Series X/S.

Prepare for launch.#Starfield has gone gold! Preloads begin tomorrow for @Xbox X|S and Windows PC and August 30 for Steam. pic.twitter.com/LC8xJnI8WN