Star Wars Jedi: Survivor vyhrál Grammy za nejlepší herní soundtrack

5. 2. 2024 11:20 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Cenu Grammy za nejlepší videoherní soundtrack si odnesl Star Wars Jedi: Survivor a jeho skladatelé Stephen Barton a Gordy Haab. Nominovány byly tituly Call of Duty: Modern Warfare II, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy nebo Stray Gods: The Roleplaying Musical.

Kategorie Nejlepší soundtrack pro videohry a jiná interaktivní média debutovala loni. Tehdy vyhrálo DLC Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök v konkurenci nominací pro Aliens: Fireteam Elite, Call of Duty: Vanguard, Marvel's Guardians of the Galaxy a Old World.