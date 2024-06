Star Wars Jedi: Survivor se zřejmě brzy vydá na minulou generaci konzolí

Druhé dobrodružství Jedie Cala Kestise, Star Wars Jedi: Survivor, si nejspíš už brzy zahrajete i na PS4 a Xboxu One. Vydavatelství Electronic Arts svůj plán hru vydat i na starší generaci konzolí oznámilo už loni v srpnu, teď ale titul obdržel rating v Brazílii, což většinou znamená, že samotné vydání je na spadnutí.

Star Wars Jedi: Survivor has been rated in Brazil for PlayStation 4 and Xbox One recently pic.twitter.com/2uAyrKMk4b