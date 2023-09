Spider-Man 2 poběží ve třech grafických módech s ray tracingem

Spider-Man 2 nabídne na PlayStationu 5 hned tři grafická zobrazení. Všechna ve 4K rozlišení, se zapnutým ray tracingem a podporou 120Hz a variabilní obnovovací frekvence. New York pod ochranou pavoučích superhrdinů si vychutnáte buď v nejdetailnější grafice ve 30 snímcích za vteřinu, nebo ve dvou výkonnostních režimech, které dělají grafické kompromisy, ale soustředí se na 40, nebo 60 FPS.

All Spider-Man 2 graphics modes officially confirmed for PS5.



- 4K 30 FPS fidelity mode.



- 4K 40 FPS performance mode.



- 4K 60 FPS performance mode



- Every mode offers 120hz and VRR support



- Every mode has Ray Tracing turned on. pic.twitter.com/2DKu4CTvdo