Spider-Man 2 je hotový a už mu nehrozí žádný odklad

Tvůrci ze studia Insomniac Games na Twitteru oznámili, že jejich chystaná superhrdinská akční adventura Spider-Man 2 dosáhla produkční fáze Gold. To znamená, že titul je de facto hotový a míří do lisoven.

WE ARE GOLD! We're thrilled to share the news ahead of #SpiderMan2PS5's launch on October 20, 2023 with a few words from the game's cast! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/ChitBfTREM