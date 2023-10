Sony si nechalo patentovat ovladač s úložištěm pro sluchátka

20. 10. 2023 11:45 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Trápení, když si chcete zahrát na PlayStationu 5, ale vaše špuntová sluchátka už se zase někam vypařila, ačkoliv byste odpřisáhli, že jste je na konci poslední herní seance rozhodně svědomitě uložili na místo, je u konce. Respektive možná jednou bude, protože Sony si nechalo patentovat ovladač s úložištěm sluchátek:

zdroj: Sony

Patent navrhuje několik možných designových provedení – sluchátka by se v různých pozicích mohla vměstnat za touchpad, ale zvažuje se i možnost uložit každé do jednoho madla gamepadu. Ovladač by zároveň měl být schopen sluchátka nabíjet a párovat je s konzolí. Což napovídá, že ke kompletnímu využití novinky budete potřebovat i náležitě kompatibilní sluchátka – nabízela by se třeba Pulse Explore přímo od Sony.

Zda patentovaný gamepad někdy opravdu spatří světlo světa, případně kdy k tomu dojde, zatím oznámeno nebylo.