Sloní Mario bude k mání v plyšové podobě

20. 10. 2023 14:36 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Máte nutkání se pomazlit se slonem? Nebylo by se čemu divit, chobotnatci mají své roztomilé kouzlo, ale vzhledem k jejich rozměrům představují také drobný logistický problém. Nezbývá než vzít zavděk kníratým sloním plyšákem v montérkách od Nintenda.

Jedná se samozřejmě o Maria ve sloní podobě, a tedy doplněk k fenomenální plošinovce Super Mario Bros. Wonder. Zatím to však vypadá, že bude k mání pouze v Japonsku. To se ale může časem změnit, protože plyšový detektiv Pikaču se nejdřív též prodával jen doma, ale firma později oznámila, že ho vypustí i do světa.