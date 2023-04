Skate se brzy vydá do předběžného přístupu na konzolích

25. 4. 2023 16:15 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Na čtvrtý díl série Skate se těší mnoho fanoušků. Někteří dokonce mají takové štěstí, že ho mohou na PC už zkoušet. K testování se ostatně může přihlásit v podstatě kdokoliv. Jedinou aktuální limitací je, že zatím je dostupné pouze na počítačích. To se ale v budoucnu změní, své porce ježdění na prknech se dočkají i konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Potvrdil to autor hry Cuz Parry v nejnovější epizodě cyklu Board Room. Zároveň ale upozornil, že to bude ještě nějakou dobu trvat a vývojářský tým stále nedospěl do bodu, kdy by konzolovou variantu mohl testovat. Avšak je minimálně dobré vědět, že k tomu časem dojde.

Ve videu zároveň představil aktivity, které jsou vhodné pro různě zkušené virtuální skatery. Dojde třeba na krátké sólové výzvy (Challenges), dynamické kooperativní eventy (Pop-Ups) či rozlehlejší komunitní události (Community Events). Zároveň se Parry zmiňuje také o chystaném systému herních odměn, který nepočítá s placenými lootboxy.

zdroj: EA