21. 5. 2024 10:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Fantasy série Kingdom Hearts, která míchá postavy a světy z příběhů od Disneyho a her od Square Enixu, by se po tříleté exkluzivitě na Epicu měla dostat i na Steam. Upozorňuje na to chystaná premiéra traileru.

Pokud bude odpovídat sada her, které si můžete koupit na Epicu, tak na platformě od Valve vyjdou hry Kingdom Hearts Melody of Memory, Kingdom Hearts III + Re Mind, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX a Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Na Steamu se objeví 13. června.