Rozšíření The Indigo Disk pro Pokémon Scarlet a Violet přinese všechny předchozí startovní Pokémony

15. 8. 2023 14:45 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Pokémon Scarlet a Violet letos dostanou velké rozšíření The Hidden Treasure of Area Zero, které bude rozdělené na dvě samostatné části. Na tu pozdější s názvem The Indigo Disk se zaměřila nejnovější ukázka na uplynulém turnaji Pokémon World Championships a představila hned několik zajímavých novinek.

Skvělou zprávou například je, že v jejím rámci trenéři budou moci v divočině chytit všechny předchozí startovní Pokémony. Ty běžně lze získat pouze na začátku hry, kdy si musíte vybrat jednoho ze tří. Jejich kompletní dostupnost ve volné přírodě je v sérii premiérou.

Premiéru si ale také odbudou dva noví Pokémoni typu paradox. Roaring Bolt je elektrický drak, zatímco Iron Crown patří mezi ocelové zástupce s psychickými schopnostmi. Oba navíc budou mít přístup ke zcela novým útokům, jako je Thunderclap nebo Psychic Noise.

Na svém závěru video ještě láká na nový v pořadí už devatenáctý typ terastalizace, tedy procesu, který potvůrkám dává vzhled drahokamu. Zatím není jasné, jaké efekty nová verze nabídne.

The Indigo Disk by měl vyjít někdy během letošní zimy. První část rozšíření The Hidden Treasure of Area Zero, která se jmenuje The Teal Mask, vyjde už 13. září.