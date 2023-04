Remastery prvních šesti dílů Final Fantasy brzy dorazí na PlayStation i Switch

Hráči na počítačích a mobilech si mohou remastery stařičkých dílů slavné JRPG série vychutnat už přes rok. Sada oprášených klasik nabízí vylepšenou grafiku přizpůsobenou moderním zobrazovadlům, upravené soundtracky, a v některých případech dokonce pozměněnou hratelnost.

Chystané konzolové verze přinesou i další funkce jako například možnost vypnout náhodné souboje či zvýšit získané zkušenosti a eliminovat tím grind. Staromilci a puristé ale nemusí lomit rukama, jedná se o čistě dobrovolný přepínač. Stejně tak vás hry nechají vybrat, zda vám mají texty zobrazovat v novém uhlazeném fontu, či původním kostičkovaném.

Zájemci nebudou muset čekat dlouho, Square Enix na Twitteru ohlásil, že kolekce 19. dubna dorazí na PlayStation a Switch. V obchodu Nintenda už si ji můžete předobjednat a vyjde na 75 eur. Verze pro PlayStation zatím není na pultech, ale vzhledem k tomu, že sada na Steamu taktéž stojí 75 eur, lze podobnou částku očekávat i v obchodě Sony. Jednotlivé tituly ale půjde koupit i každý zvlášť.

The @FinalFantasy Pixel Remaster series launches on PlayStation 4 and Nintendo Switch at 8am PDT / 4pm BST on April 19th!



Head to our blog for more information and let us know which game you'll be playing first: https://t.co/atrvMvzVKh pic.twitter.com/Auc0dFGsJo