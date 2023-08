Remake akční šílenosti Lollipop Chainsaw se opozdí

Remake akční řezačky s dívčinami v krátkých sukních Lollipop Chainsaw se opozdí. Vývojáři a vývojářky z Dragami Games potřebují ještě nějaký čas na to, aby nám připravili ten „nejlepší herní zážitek“. Lollipop Chainsaw RePOP by tak místo závěru roku měl vyjít v létě příštího roku. Platformy, na které ztřeštěná hra vyjde, ještě nebyly oznámeny.

Official Title Announcement: Lollipop Chainsaw RePOP.

RePOP's release delayed to summer 2024 for the best gaming experience.

Apologies to fans waiting for the latest Lollipop Chainsaw installment, thank you for your understanding.#lollipopchainsaw pic.twitter.com/Iu3ioIwkqa