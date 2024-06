Remake Age of Mythology: Retold vyjde v září na PC a Xbox

9. 6. 2024 20:21 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Remake kultovní mytologické odbočky strategie Age of Mythology: Retold vyjde 4. září na PC a Xbox Series X/S. Hra vyjde v kompletní edici i s datadisky The Titans, který přidává rasu Atlanťanů, a The Tale of the Dragon, se kterým se do hry podívali Číňani.

Remake bude k dispozici v den vydání také na Game Passu, majitelé prémiové edice se do hry dostanou o sedm dní dříve. Kromě znatelného grafického vylepšení se dočkáme i lepšího uživatelského rozhaní, nových animací a kvalitativních zlepšení hry, které celý zážitek citelně posunou do éry moderních strategií.