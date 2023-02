Project M od Bloober Teamu vyvinou tvůrci hry Serial Cleaners

Polské studio Bloober Team má v poslední době docela napilno. V jeho útrobách totiž aktuálně vzniká očekávaný Silent Hill 2 Remake, ale také se pracuje na Layers of Fears (reimaginaci prvního a druhého dílu této hororové značky) či na survival hororu ve spolupráci s vydavatelstvím Private Division. A do seznamu titulů spadá i zatím neoznámený Project M.

O něm zatím nejsou dostupné žádné podrobnější informace, nicméně titul se už více než rok nacházel ve fázi pre-produkce. Nedávno ale společnost oznámila, že hra přechází do fáze produkce. Společně s tím také bylo prozrazeno, že se o vývoj postará studio Draw Distance, které můžete znát díky top-down stealth akci Serial Cleaners (neplést se hrou Serial Cleaner).

Tento krok nejspíše dopomůže tomu, aby Bloober Team mohl vývojářské snahy směřovat na své hlavní projekty, mezi nimiž se samozřejmě nachází dvě výše zmíněné hry.

We're working on a new game! For over a year now, #BlooberTeam has been conducting pre-production works on a title codenamed Project M. Now the game enters the production phase, and @DrawDistanceDev (creators of the Serial Cleaner franchise), has been chosen as its developer! pic.twitter.com/AwPV38QmwG