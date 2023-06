Producent potvrdil, že se Summer Game Fest uskuteční i příští rok

Zdá se, že letošní herní festival Summer Game Fest naplnil důležité kvóty a náležitě vydělal, protože producent Geoff Keighley už včera na Twitteru oznámil, že se uskuteční i ročník 2024. Netřeba tak nadále smutnit nad skonem slavné E3, vypadá to, že tu máme novou stálici.

After a record-setting 2023, we are excited to share some news:#SummerGameFest will return in June 2024, including our live showcase event hosted by @geoffkeighley and #SummerGameFest Play Days from @iam8bit



Stay tuned for more details in the coming months. pic.twitter.com/za4BeK9gbP