Pozor na spoilery! Star Wars Jedi: Survivor předčasně unikl do světa

Očekávané pokračování hvězdněválečného dobrodružství Star Wars Jedi: Survivor sice vychází až pozítří, ale zdá se, že se hra nějakým nedopatřením předčasně dostala k minimálně k jednomu hráči již nyní. A ten, jak to bývá dobrým zvykem, se samozřejmě jal prozrazovat její příběh a další podrobnosti na internetu.

EA i tvůrci ze studia Respawn Entertainment svorně prosí o ohleduplnost a žádají komunitu, aby spoilery dále nešířila:

Please, friends, don't spoil the game. We all worked very hard to create something that hopefully surprises and delights you all.



I know a lot of people will be upset to see spoilers before they get to play, and for us it's REALLY disheartening to see as well.



Be kind, y'all. https://t.co/71V8SI1Chp