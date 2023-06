Poslední příběhové DLC pro The Callisto Protocol vyjde koncem měsíce

Sci-fi horor The Callisto Protocol možná někoho zklamal (minimálně po stránce prodejních čísel), ale své příznivce si určitě našel. Ti se jistě těší na finální příběhové rozšíření s názvem Final Transmission. DLC najdete v rámci season passu, pořídit ale půjde také samostatně.

Pokud zakončení příběhu ve vesmírném vězení netrpělivě vyhlížíte, v kalendáři si můžete zakroužkovat 29. června, kdy poslední rozšíření pro hororovou akci vyjde. Pokud ovšem hrajete na PlayStationu, přístup k němu budete mít o 48 hodin dříve, tedy už od 27. června.

Prepare for Final Transmission, the heart-pounding final chapter of The Callisto Protocol.



Play 48 hours early on June 27, exclusively on PlayStation, followed by a wider release on June 29 for all other platforms. pic.twitter.com/m6aBxqMGto