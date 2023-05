8. 5. 2023 12:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Japonské orchestrální těleso Ensemble G.A.P., které se specializuje na aranže herní, anime a populární hudby, odehrálo koncem dubna v Občanském kulturním domě Tokorozawa v japonské prefektuře Saitama téměř dvouhodinový koncert hudby z The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Celý záznam si můžete pustit ve videu níže.

Pokračování skvělé Breath of the Wild s podtitulem Tears of the Kingdom vychází exkluzivně na Nintendo Switch už tento týden, v pátek 12. května.