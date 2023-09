Pokémoni budou viset ve Van Goghově muzeu

13. 9. 2023 14:20 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

The Pokémon Company zveřejnila nové, jaksepatří rozkošné video (ke zhlédnutí výše), jehož prostřednictvím ohlásila nevšední partnerství: Pokémoni spojí své síly s Van Goghovým muzeem v nizozemském Amsterdamu.

Nově uzavřená spolupráce odstartuje 28. září blíže nespecifikovanou událostí, o co přesně přitom půjde, zatím nevíme. Nezbývá než doufat, že se uskuteční třeba nějaká stylizovaná tematická výstava a ne lov na vzácné příšerky v prostorách muzea v Pokémon GO nebo něco podobného. Stačilo, kolik lidí při honbě za kapesními potvůrkami málem srazilo auto. Rozpoutat něco podobného v domě umění by mohlo dopadnout všelijak.

zdroj: The Pokémon Company