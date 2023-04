Pokémon Stadium si zahrajete na Switchi

Kultovní bojovka Pokémon Stadium míří do předplatného Nintendo Switch Online. To znamená, že si legendární beat 'em up z Nintenda 64 zahrajete i na hybridní konzoli. Za předpokladu, že máte aktivní online předplatné a Expansion Pack, který odemyká vybrané hry ze N64, Game Boy Advance a Segy Genesis.

This Stadium is packed and ready to rock!



Witness thrilling battles between Pokémon in Pokémon Stadium, coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 4/12! #Nintendo64https://t.co/u98RRjxKN9 pic.twitter.com/wgYTr5rMVU