5. 1. 2023 11:20 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Už letos 11. sprna by se do kin měl dostat film Gran Turismo. Do režisérského křesla usedl Neill Blomkamp (známý například snímky District 9 nebo Elysium). Výše se podívejte na nový trailer.

Příběh podle skutečné události sleduje Janna Mardenborougha, který se od závodění ve hře Gran Turismo stal skutečným profesionálním závodníkem. Hlavní role obsadili David Harbour, Orlando Bloom a Archie Madekwe.