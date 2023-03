Pocta vývojářově manželce z herního The Last of Us se dostala i do seriálu

Představte si, že pracujete na prvním dílu herního The Last of Us a jako drobný vtípek a poctu své drahé polovičce po ní pojmenujete baseballový stadion. A pak, o dlouhá léta později, spatříte jméno své ženy ve velkoprodukčním hitovém seriálu od HBO. Přesně to se přihodilo Peteru Fieldovi, který se pro Naughty Dog staral o level design:

I'm still reeling from this. A silly Easter Egg I put in the original #TheLastOfUs game has somehow survived the transition to live action TV. It's blurry but it's definitely there!!!



I can't imagine the HBO team knew the name of the baseball field was a tribute to my wife pic.twitter.com/gHpuiPlrzI