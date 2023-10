Po internetu kolují kostýmy do Spider-Mana 2

9. 10. 2023 13:05 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Kvapem se nám blíží pokračování superhrdinské městské akce Spider-Man 2, a to znamená, že zároveň stoupá i riziko spoilerů. Tentokrát riskujete, že narazíte na uniklý seznam kostýmů, do kterých můžete pavoučí duo obléknout. Jasně, asi to není až takové tajemství, jako kdybyste si omylem přečetli o dosud nezveřejněném záporákovi. I tak vám to ale může ukrojit trochu té radosti a překvapení z objevování. Tak hlavně opatrně při brouzdání internetovou pavučinou!

Spider-Man 2 vychází 20. října exkluzivně na PlayStation 5.