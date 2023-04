Plošinovka Flashback 2 se připomíná novým videem a naznačuje datum vydání

27. 4. 2023 14:00 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

O tom, že se po třiceti letech dělá na pokračování ikonické akční plošinovky Flashback, víme již dva roky, ale tvůrci krom první kratičké ukázky z loňského června ze hry zatím nic víc nepředvedli. Zdá se však, že mediální ticho naplnili prací, protože včera přišli s novou upoutávkou a nástřelem data vydání.

Ve Flashback 2 se opět zhostíte role agenta Conrada a znovu si půjdete po krku s tvar měnícími vetřelci, takzvanými Morphy. A pokud by to samo o sobě nestačilo k vyvolání návalu nostalgie, možná ji ve vás vyvolá fakt, že svět hry vypadá zhruba tak, jak si ho člověk kdysi při hraní stařičkého originálu vážně představoval. Hra nezrazuje své dvourozměrné kořeny, ale při přestřelkách tentokrát zavítá i do 3D.

zdroj: Microids

Na hře pracuje studio Microids a vývoji šéfuje tvůrce originálu, Paul Cuisset, což budí naději, že by výsledek mohl stát za pozornost. Úplně přesné datum vydání tvůrci zatím neoznámili, ale mělo by jít o letošní listopad. Flashback 2 se chystá na počítače, konzole obou generací i Switch.