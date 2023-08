Plagiát parazitující na The Last of Us zmizel ze Switche, Sony podala copyrightovou stížnost

3. 8. 2023 13:45 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Říká vám něco The Last Hope: Dead Zone Survivor? Pokud ne, buďte rádi, protože se jedná o plagiát The Last of Us vytvořený výhradně proto, aby ho mezi výsledky vyhledávání obchod zařadil při zadání nekompletního názvu známé hry, méně pozorní lidé se spletli a utratili za něj peníze.

Při pohledu na portfolio studia VG Games, které morálku zjevně nevidělo ani z vlaku, zjistíme, že jde o princip, který „tvůrci“ aplikují při prodávání celé řady „her“. Libo si střihnout třeba takový World of War: Battle Heroes Field Armies Call of Prison Duty Simulator? A co třeba Counter Bottle Shooter: Pro Aim Master Target Bottle Shoot 3D Game Strike Pistol?

Parazitovat na The Last of Us už patrně nikoho dalšího nenapadne, Sony podala stížnost a produkt záhy zmizel z nabídky. Ostatní veledíla ale bohužel stále k dostání jsou. A kdo by se chtěl podívat, oč jsme vlastně přišli, a nevadí mu, že bude krvácet z očí, může zhlédnout video od serveru Digital Foundry, jehož redaktoři si záležitost flagelantsky zahráli, aby nikdo další už nikdy nemusel. Svět je vděčný za vaši oběť: