PC verze Returnal se dočkala prvního patche

PC konverze roguelike sci-fi akce Returnal rozhodně potěšila. Nejen tím, že se stále jedná o skvělou hru, ale také tím, že na počítačích se hýbe a vypadá více než dobře. To neznamená, že by se zde pár problémů nenašlo. Nicméně autoři na ně už reagují a vydali první patch.

Ten řeší slušnou řádku prohřešků, mezi které patří problematická vykreslovací vzdálenost trávy s nastavením „Epic Particle“, ale také vzácný problém se zastavením hudby při vstupu do biomu. Vyřešena by měla být i problematická detekce širokoúhlých monitorů a rozlišení ve Windows při prvním spuštění.

Studio také rovnou potvrdilo, že aktivně pracuje na další aktualizaci, která má dále zlepšit běh a také opravit obtíže při hraní v rozlišení 3840x1600.

Patch just dropped for Returnal and the patch notes mention fixing the pop-in that could occur with grass on epic particle settings that I mention in this vodeo. Amazing work for the devs being so responsive to the community feedback. https://t.co/ZollgphyQy