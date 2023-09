Payday 3 nastiňuje dodatečný obsah pro první rok

Zlodějská kooperativní akce Payday 3 vyjde už za několik málo dní a vývojáři se rozhodli hráče lákat na budoucí obsah, který se do hry podívá během prvního roku její existence.

Na každé roční období tvůrci chystají jedno větší DLC. Očekávat tak lze celkově čtyři nové loupeže, čtyři balíčky obleků a čtyři sady dodatečných zbraní. Tato rozšíření budou dostupná v rámci season passů a pokud si pořídíte jednu z dražších variant hry, dostanete buď přístup ke prvním dvěma (edice Silver), nebo rovnou všem čtyřem (edice Gold).

Do hry ale průběžně budou proudit i menší porce bonusového obsahu jako třeba sezónní události, další postavy, nepřátelé, schopnosti, kosmetické doplňky nebo vylepšení uživatelského komfortu. Současně se chystá upgrade na Unreal Engine 5.

Payday 3 vyjde 21. září na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Majitelé dražších edic dostanou přístup už 18. září.

What's better than PAYDAY? MORE PAYDAY! Presenting the absolutely packed roadmap for PAYDAY 3's first year! What do you look forward to the most? pic.twitter.com/WKxX12eQAg