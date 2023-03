Patch přidává do Sons of the Forest nového bosse, kultisty a jeskyně

24. 3. 2023 14:47 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Indie hit Sons of the Forest dostává po zhruba dvou týdnech další obsahovou aktualizaci. Do hry na dřevorubce na kanibaly zamořeném ostrově přidává fungl nový jeskynní komplex Hell Caves, na jehož konci vás čeká boss. Pozor byste si měli dát i během prozkoumávání povrchu nebezpečného ostrova, protože řady domorodého obyvatelstva a mutantů rozšíří v bílých róbách odění kultisté.

Těšit se můžete i na nové místnosti v bunkrech, další příběhové elementy a novou přístavbu z želvích krunýřů, která sbírá vodu. Další aktualizace je pak v plánu za 14 dní. Sons of the Forest jsou momentálně v předběžném přístupu, kde by si měli pobýt asi půl roku.