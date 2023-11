O víkendu hrálo Fortnite rekordních skoro 45 milionů lidí

Během sobotního dne hrálo populární battle royale Fortnite neuvěřitelných 44,7 milionů lidí, kteří ve hře nechali přes 102 milionů hodin. Ve špičce hrálo současně přes 6 milionů lidí. Dosavadní zveřejněný rekord byl 12,3 milionů diváků, kteří se před dvěma lety přišli podívat na ingame koncert hudebníka Travise Scotta.

