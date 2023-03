Nová japonská hra pro Switch se ovládá... toaletním papírem

6. 3. 2023 16:40 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Nabídka ovládacích periferií se rozrůstá. Po banánech, bubnech, kytaře a podobně přichází na řadu pandemický poklad: Role toaleťáku.

Při svém magickém dobrodružství ji využívá ambiciózní novinka Give me toilet paper! A pokud si nejste jistí, jak přesně to má probíhat, instruktážní video vám to vysvětlí: Do role vložíte Joy-Con, upevníte ho zmuchlanými útržky, aby to nekvedlalo, a pak s ním kutálíte na kartonové desce.

Jak zhruba tenhle magnum opus vypadá, můžete posoudit z následujícího, mírně bizarního videa:

No řekněte sami, nedostává tím hraní na záchodě zcela nový rozměr? Máte-li zájem o trochu toaletní taškařice, Give me toilet paper! je k dispozici na eshopu Nintenda a vyjde na pět euro.