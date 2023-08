NHL 24 ukázalo obal. Podrobně se virtuální hokej představí zítra

Jako každý rok se i letos na konzole chystá nový díl ze série hokejových simulací NHL. Tradičně přinese aktualizované soupisky a doufejme, že i několik výrazných novinek. Jestli tomu tak skutečně bude, hráči zjistí už během zítřejšího dne v 17:00, kdy dojde na plnohodnotné představení letošního ročníku.

Mezitím se můžete pokochat alespoň obalem, který zdobí kanadský obránce Cale Makar. Ten už několik let hraje za tým Colorado Avalanche a patří mezi nejvýraznější hráče nejznámější hokejové ligy. V minulém roce si se svým týmem odnesl Stanley Cup a taktéž získal trofej Conna Smythe za nejužitečnějšího hráče v playoff.

Welcome to the EA SPORTS family, Cale Makar



See the full #NHL24 reveal on 8/16 https://t.co/0Z6UMG3HqU pic.twitter.com/aWSJNgLNFN