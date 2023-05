Nekromanti ožívají ve třetí kampani pro Songs of Conquest

16. 5. 2023 12:00 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Výborná strategie Songs of Conquest by měla během letošního roku vyjít ve své plné verzi. Vydání se ale patrně dočkáme až na podzim, od kterého nás ještě nějaký ten měsíc dělí. Do té doby nás čeká alespoň několik obsahových aktualizací, kdy jedna z nich do hry dorazila právě včera.

V jejím rámci přibyla třetí příběhová kampaň s názvem Barony of Loth. Ta během čtveřice misí rozplétá historii nekromantí frakce. Na výběr máte ze tří úrovní obtížnosti a rozhodně jde o zajímavou záminku, proč se do předběžného přístupu slibného nástupce Heroes of Might & Magic navrátit. V závěsu nové kampaně ještě v blízké době dorazí další schopnosti pro jednotky, úpravy v obléhacích bitvách a vylepšená umělá inteligence.

Kdybyste náhodou ještě nepatřili mezi šťastné majitele, do 22. května můžete využít příjemné slevové akce na Steamu, ve které vás hra vyjde na příjemných 430 korun.